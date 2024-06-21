نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تبدأ تصوير مسلسل 'هدوء القتلة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة منة شلبي لتصوير أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل عنوان هدوء القتلة، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الإسم للكاتب طارق إمام، صدرت عام 2006.

وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات فقط، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل.

أحداث رواية هدوء القتلة

تم تغيير أحداث الرواية لتقوم ببطولتها منة شلبي، ليتحول بطلها من رجل لـ فتاة، وتتناول قصة سالم الشاعر والقاتل المتسلسل الغائب، الذي يقتل بيده اليمنى ويكتب بيده اليسرى قصيدة جديدة مع كل ضحية لإتمام ديوانه الغريب، مدفوعًا بيقين غريب في جرائمه، حيث يعثر سالم على مخطوط عتيق يتحكم في أفعاله دون دراية منه، ويتجول سالم كالشبح في أحياء القاهرة ويدخل بيوتها، متخفيًا خلف وظيفته في التعداد السكاني، ليختار ضحاياه بعناية.

ومن خلال الأحداث يصادف سالم العديد من الشخصيات ومنهم الإسكافي العجوز والقاتل المتقاعد، وجابر الشبح ذو الساق الصناعية، وسلمى التي تُقتل مرتين، وسن الأرملة الوحيدة التي تحيا مع بقايا ملابس حبيب مضى، وغيرهم.

أعمال تنتظرها منة شلبي

جدير بالذكر إنه منة شلبي انتهت من تصوير فيلم الهوى سلطان والذي يشاركها في بطولته أحمد داود، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت.

كما تنتظر منة عرض فيلم فرقة موت الذي تشارك بطولته مع أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، عصام عمر، رشدي الشامي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل تغيير جو، والذي عرض في رمضان 2023، إخراج مريم أبو عوف، تأليف منى الشيمي ومجدي أمين، وعرض على منصة شاهد، وفي السينما كان آخر فيلم لها الجريمة، الذي عرض في 2022، تأليف وإخراج شريف عرفة.

