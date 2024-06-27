نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أسطورة الإسماعيلي طارق الوحش بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي صباح اليوم الخميس طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق وأحد أساطير الدارويش ووالد عمر الوحش لاعب الاتحاد السكندري بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع جثمان أسطورة الإسماعيلي طارق الوحش من مسجد المطافي بالإسماعيلية عقب صلاة الظهر.

الإسماعيلي ينعي وفاة نجمه

نعى نادي الإسماعيلي، وفاة نجمه الأسبق طارق الوحش، عقب صراع طويل مع المرض، وذلك بكلمات مؤثرة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب النادي: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم".

وتابع: "الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

