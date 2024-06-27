كروس يتفوق على جميع نجوم "يورو 2024" ويتصدر قائمة مميزة

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أحمد جودة - القاهرة - يتصدر توني كروس قائد وسط منتخب ألمانيا، قائمة مميزة بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، والتي تستضيفها الملاعب الألمانية.

ونجح منتخب ألمانيا، في تجاوز مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا وسيواجه الدنمارك في مواجهة دور الـ16، يوم السبت المقبل والموافق 29 يونيو الجاري.

كروس الأكثر نجاحًا في تمرير الكرة

يعتلي كروس، قائمة اللاعبين الأكثر نجاحًا في تمرير الكرة في بطولة أمم أوروبا حتى الآن بعدد 326 تمريرة ناجحة، ويليه باريلا نجم منتخب إيطاليا بـ221.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في التمرير الصحيح، كالآتي:

1- توني كروس (ألمانيا): 326 تمريرة صحيحة

2- باريلا (إيطاليا): 221 تمريرة

3- جورجينيو (إيطاليا): 219

4- هويبرج (الدنمارك): 214

5- هيولماند (الدنمارك): 199

6- رايس (إنجلترا): 192

7- مودريتش (كرواتيا): 191