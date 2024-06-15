"بلدي التانية".. عمرو دياب يصل لبيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024، وبداية موسم الحفلات، وصل منذ قليل الفنان عمرو دياب إلى بيروت لإحياء حفل غنائي.

وكشف عمرو دياب في تصريحات تلفزيونية له عن مدى سعادته بتواجده في بيروت لإحيائه حفلًا غنائي قائلًا: “أنا بحب لبنان وبيروت جدًا، وكنت بقول لفترة كبيرة أني هعيش فيها، وبعتبرها بلدي الثاني، إن شاء الله هغني إلنهاردة أغنية من الأغاني الجديدة، ومبسوط من الحفل”.

ومن جانبه، طرح الفنان عمرو دياب، منذ ساعات قليلة، أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "تتحبي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية تتحبي



أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.