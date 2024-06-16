نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال بعيد الأضحى وسط أبناء منطقته في عين شمس، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك ” وهو يذبح الأضحية بنفسه، كما التقط عدة صور مع أهالي المنطقة.

احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى

وعلق أحمد العوضي على الفيديو، قائلًا: “الأضحية وسط أهلي وأخواتي في بلدي عين شمس، كل سنة وكل أخواتي في مصر طيبيبن وبصحة وسلامة.. عيد سعيد عليكم”.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي في رمضان الماضي بمسلسل حق عرب،وشارك بجانبه كل من: دينا فؤاد، رياض الخولي وفاء عامر، كارولين عزمي، الفنانة سلوى عثمان، وليد فواز، دينا فؤاد، دنيا المصري، ميدو ماهر، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي وسلط الضوء على المشكلات التي تحدث عندما يسير شخص وراء الدجل والشعوذة وكيف يمكن أن يؤدي بحياته إلى الهلاك، كما يسلط الضوء أيضا على الطمع وكيف تنقلب الآية على صاحبها فضلا عن عمق الصداقة ولا يخلو العمل من قصص الحب التي تضيف له مزيدًا من الإثارة والتشويق.