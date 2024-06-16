نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللهم أسعد أمي في الجنة.. ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورتين لها، برفقة الفنانة ناهد فريد شوقي، بمناسبة احتفالها بعيد الأضحى المبارك، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجهت رسالة مؤثرة لها، مُعلقة:لا شيء كما هو بدونك، نصفي الآخر أفتقدك كثيرًا، اللهم أسعد أمي في الجنة أضعاف ما أسعدتني اللهم اغفر لها وأرحمها وعافها واعف عنها".

آخر أعمال ناهد السباعي

ويعتبر آخر عمل درامي للفنانة ناهد مسلسل محارب، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وكان بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد، وغيرهم من النجوم.



أحدث أعمال ناهد السباعي

وتنتظر ناهد السباعي، حاليًا عرض مسلسل" نقطة سوداء"، التي تشارك فيه بجانب أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور،أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وهو مكون من ١٥ حلقة.