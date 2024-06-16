عاصي الحلاني أول نجم يجلس على كرسي الملك فاروق وهكذا استخدم الذكاء الإصطناعي في كليب "العين عليه"

القاهرة - محمد ابراهيم -

صدرت أحدث أغنيات النجم اللبناني عاصي الحلاني بعنوان "العين عليه" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية "ساوند كلاود" و"انغامي".

جاءت أغنية "العين عليه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والموسيقى، وقام النص على أسلوب السهل الممتنع في ايصال الفكرة التي قامت على الحب والغزل بالشريكة.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "العين عليه" مع المخرجة رودينا حاطوم في عدة مواقع في مصر، ومنها منطقة الفيوم ومتحف المركبات الملكية في القاهرة حيث جلس عاصي الحلاني على كرسي الملك فاروق.

ويُعتبر عاصي الحلاني أول نجم عربي يجلس على هذا الكرسي الملكي الذي جلس عليه الملك فاروف عام ١٩٥١ من زواجه من الملكة ناريمان.

كما واستخدم الذكاء الإصطناعي في كليب أغنية "العين عليه" في أكثر من جزئية في الكليب، حيث استخدم في تطبيق AI حيث قام عاصي الحلاني عن طريق هذا التطبيق إلى جلب البطلة من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، كما واستخدم في الصحراء والأبنية في متحف المركبات الملكية.

أغنية "العين عليه" من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.