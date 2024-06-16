نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر طلعت زكريا يعلن عن انتهاء تصوير فيلم "بنسيون دلال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان عمر طلعت زكريا عن انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة،والتي تحمل اسم "بنسيون دلال "،حيث شارك "عمر" جمهوره بصورة من كواليس الفيلم من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"،

وأرفق بالصورة بتعليق قال فيه: "فركش فيلم بنسيون دلال، إخراج شادي الرملي، إنتاج عماد السيد، مدير التصوير كريم أشرف، والمنتج الفني محمود سليمان، ومدير إدارة الإنتاج محمد درديري.. انتظرونا هنكسر الدنيا.

تعليقات الجمهور على منشور عمر طلعت زكريا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور،وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك،بالتوفيق والنجاح الدائم،من تفوق لتفوق،وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم بنسيون دلال



وفيلم بنسيون يتناول العديد من القضايا والأزمات التي يمر بها الشباب في الوقت الحالي وذلك في إطار كوميدي، إذ يجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة، ولكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.

أبطال فيلم بنسيون دلال

والفيلم يضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

آخر أعمال عمر طلعت زكريا

والجدير بالذكر آخر أعمال عمر طلعت زكريا مسلسل وبقينا اثنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.