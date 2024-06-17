نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي ينهار من البكاء في الأراضي المقدسة ويطلب الدعاء لوالدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان محمود الليثي في بث مباشر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو في حالة يرثى لها وطلب الدعاء لوالدته وقدم الشكر لكل من سانده في وفاتها.

منشور محمود الليثي



واعتذر "الليثي" عن عدم إحياءه حفلات الزفاف المتعاقد عليها، قائلًا: "بعتذر للناس اللي من يوم موت أمي معرفتش أروحلهم شغلهم، وده لإني ندرت لأمي إني أطلع أحج الأول وبعد كدة أشوف شغلي وتمنيتها من ربنا وربنا حققهالي".

وقدم محمود الليثي الشكر لكل من وساه في محنته قائلًا: "بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي في وفاة أمي، وربنا يرحم أمي وأمهات المسلمين جميعًا".

وفاة والدة محمود الليثي

وكانت قد رحلت عن عالمنا،في شهر مايو الماضي، والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر، وأقيم العزاء، يوم الأحد في مسجد عمر مكرم،عقب صلاة المغرب.

وقد أعلن خبر وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".