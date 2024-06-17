في هذا الموعد.. صبا مبارك تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة صبا مبارك لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية والتي تحمل اسم "وتر حساس"، في الأسبوع الأول من يوليو، استعدادًا لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خارج الموسم الرمضاني.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، إنجي المقدم، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين

مشاركة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

وشاركت صبا مبارك، في موسم دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "لحظة غضب" وكان مكون من 15 حلقة، وهو بطولة محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.

معلومات عن صبا مبارك





وفي سياق آخر، ولدت صبا عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية، وهي الفنانة التشكيلية الراحلة حنان الأغا، تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.



وفي عام 1998، شاركت في مسلسل "قمر وسحر"، حيث ساعدتها والدتها الفنانة حنان الأغا وخالتها الممثلة هيفاء الأغا بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.