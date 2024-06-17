نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع عمرو الليثي.. مروة صبري تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية مروة صبري محرك البحث "جوجل "وذلك بعد ظهورها أمس هي وشقيقتها الفنانة عبير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الذي يذاع على قناة الحياة، حيث كشفا خلال اللقاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتهما الشخصية.

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسرة المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.