نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين وأمينة خليل في "شماريخ" لأول مرة.. الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART حصريًا ولأول مرة الليلة، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث فيلم شماريخ

تدور قصة فيلم شماريخ في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من إحدى الفتيات ولكنه يجد أن حبه لها يقف عائقا أمام رغبة والده، فيقرر مساعدتها في الهروب وحمايتها.

مواعيد إعادة عرض فيلم شماريخ

الفيلم يعاد عرضه الثلاثاء الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، ويوم الأربعاء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.