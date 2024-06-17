تعرف على أغرب الهوايات للنجوم (تقرير)



القاهرة - محمد ابراهيم -

النجوم في عالم الشهرة والرفاهية غالبًا ما يعتنقون هوايات وسلوكيات غريبة وفريدة من نوعها. هذه الهوايات الغريبة للنجوم تعكس اهتمامات وشخصيات متنوعة بشكل لافت للنظر، وتقدم نظرة ثاقبة على جوانب مختلفة من حياة هؤلاء المشاهير.

بعض هذه الهوايات قد تبدو غريبة أو حتى مثيرة للجدل، لكنها تقدم نظرة ثاقبة على جوانب مختلفة من حياة النجوم وما وراء الكواليس.

إن دراسة هذه الهوايات الغريبة للنجوم يمكن أن تكشف الكثير عن شخصياتهم وما يدفعهم نحو الاهتمامات والاشتياق غير التقليدية. هذا يخلق فرصًا جديدة للفهم والتعاطف مع هؤلاء المشاهير المرموقين.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أغرب الهوايات الغريبة للنجوم



نيكولاس كيج - جمع العظام النادرة:



نيكولاس كيج، الممثل الشهير، يشتهر بهواية جمع العظام النادرة. لديه مجموعة ضخمة من العظام القديمة، بما في ذلك عظام ديناصورات وحيوانات منقرضة أخرى. يقول إن هذه الهواية تساعده على الاسترخاء والتأمل.

جيجي حديد - تربية النحل:

العارضة الشهيرة جيجي حديد لديها هواية غير متوقعة تربية النحل! لديها خلايا نحل في منزلها وتستمتع بجمع العسل وتعلم المزيد عن هذه الحشرات الصغيرة المنظمة.

ليدي جاجا - التحف الفنية:



المغنية الشهيرة ليدي جاجا معروفة بأسلوبها الفني الغريب والمبتكر. لكن هواية أخرى لها هي جمع التحف الفنية النادرة والغريبة. لديها مجموعة ضخمة من التماثيل والأعمال الفنية الفريدة.

داميان هيرست - صيد الحشرات:

داميان هيرست، الفنان البريطاني المعروف بأعماله المثيرة للجدل، يشتهر بهواية صيد الحشرات والحفاظ عليها. يستخدم بعض هذه الحشرات في أعماله الفنية، وقد أنشأ مجموعة من الأعمال الفنية المصنوعة من الحشرات المحنطة.

ياياوي كوساما - غزو الكون:

الفنانة اليابانية ياياوي كوساما لديها هواية فريدة للغاية - غزو الكون. تؤمن بأنها قادرة على إرسال طاقتها إلى مختلف أنحاء الكون، وقد أنشأت أعمالًا فنية تعكس هذه الفكرة.

جيف كونز - تربية الحيوانات:



الفنان الأمريكي جيف كونز، المعروف بأعماله الفنية المفاهيمية، لديه هواية غير متوقعة - تربية الحيوانات. لديه مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة في استوديوه، بما في ذلك كلاب وقطط وطيور.