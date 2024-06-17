نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري:"أنا مركز في شغلي لأكون مطرب مصر الأول.. والاحباط ليس له علاقة بيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان رامي صبري أن يخطف الأنظار بأحدث ظهور له من خلال برنامج "عندي سؤال"، والذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، والذي يعرض على قناة المشهد.



وكشف رامي عن أسرار وكواليس حياته الشخصية، وعن نجاحاته وعن رأيه بالحياة وحفلات السعودية، وغيرها من الأمور.

وقال رامي:"مكنتش مستوعب وفاة أخويا ولما حصلت طلع لي شعر أبيض في دقني وصوتي أتغير وجزء من شعري وقع وزرعته".

وأضاف:"فضلت مصدوم بعد الوفاة لكن مبكتش غير وأنا بدفنه.. مقدرتش أستوعب الوفاة وصدقت لما جه تحت رجلي لحظتها لمست الموت".

وتابع:"المفروض ابقى في المكانة اللي استحقها، وأكون النجم الأول، وأغنية حياتي مش تمام ويمكن خير نجاحها أسطوري".

وأشار:" النجاح مش مضمون لكن الإحباط ملوش علاقة بيا.. أنا بشتغل من وأنا عندي 17 سنة،و في ناس مكانوش نجوم ولما راحوا السعودية بقوا نجوم".



وأكد:" أنا بروح السعودية 3 مرات في السنة الجمهور السعودي مش طبيعي كل حفلاتهم ناجحة واي حد بيروح هناك بينجح، ونفسي يبقا في كل بلد واحد زي تركي آل الشيخ، لو حصلت الوطن العربي هيبقا في مكانة تانية".

وأوضح:" الموضوع مش فلوس هي السعودية بس اللي فيها فلوس،وأنا المطرب الوحيد في مصر اللي بسجل حفلاتي بدفع فيها فلوس كتير".

رامي صبري:أطالب عمرو مصطفى بالاعتذار وأنا لا أقلد عمرو دياب

وأستطرد:" عمرو دياب عنده إصرار على النجاح.. ومبحبش حد يقولي أنت بتقلده، ومينفعش يتقال عليا سارق،وبطالب عمرو مطصفى بالاعتذار لي".

واستكمل:" إحنا نجوم بنمثل بلادنا ولازم ناخد بالنا من كل كلمة بنقولها، والحب الأول في حياتي كان لبنت توفت وتاني حب كانت علاقة عابرة لكن بعدها جت زوجتي".

رامي صبري:أنا مركز في شغلي لأكون مطرب مصر الأول

واختتم:" أنا عمري ما شوفت نفسي نجم ولا ينفع أشوف نفسي نجم أنا فنان، وتعرضت للخيانة من زمايلي في الشغل، ومركز في شغلي لأكون مطرب مصر الأول".

آخر أعمال رامي صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال رامي صبري أغنية Attraction بالعربي، بالتعاون مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف،والأغنية من كلمات Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسة صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير على مستوى العالم.