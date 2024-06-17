نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسباب تصدر مروة صبري تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة مروة صبري تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.



وكشفت مروة صبري على العديد من أسرار وكواليس حياتها وعلاقتها بشقيقتها الفنانة عبير صبري.

وقالت مروة: "عبير طول عمرها مسئولة وراجل البيت، وكانت تيجي تتخانقلي في المدرسة ولو حد مضايقني تضربه لأن أنا كنت كيوت أوي، وبتعمل لي كل حاجة إلا أن هي تتوسطلي في الشغل، ودا كان اتفاق كدا من قبل ما ادخل مجال الإعلام أنه أنتي هتشقي طريقك لوحدك".

وفي الحلقة ذاتها، تحدثت الفنانة عبير صبري عن علاقتها بشقيقتها الإعلامية مروة صبري، وقالت:" بحس أن نجاح مروة عندي أهم من نجاحي، وهي أختي الصغيرة وبنتي، لأن أنا اللي ربتها من طفولتها طبعا ماما ربنا يديها الصحة وطولة العمر، بس أنا ربيت مروة من طفولتها، وعوضتني عن شعور الأمومة".

مروة صبري تصدم عمرو الليثي لهذا السبب



وفي نفس السياق، فاجأت الإعلامية مروة صبري الإعلامي عمرو الليثي بأنها ستقدم فقرة خلال الحلقة بعنوان "هو وهي" لتسأله عدد من الأسئلة والفنانة عبير صبري، وكانت البداية أكثر ما يجذبه بالمرأة ذكاءها وأناقتها وأن صفة الصدق لدى الرجل هي السبيل لنجاح العلاقة مع المرأة، بينما أجابت عبير صبري عن أكثر ما يجذبها للرجل فقالت خفة دمه والنجاح والصدق.

