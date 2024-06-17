نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر هايدي موسى ترفع حماس جمهورها والسبب ع الفبريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هايدى موسى عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ع الفبريكا"،حيث حرصت "هايدي" على مشاركة البوستر الرسمي للأغنية والإفصاح عن موعد إطلاقها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وظهرت هايدي باطلالة مبهرة حيث ارتدت فستان أحمر مع وضع لمسات مميزة من الميكب يبرز جمالها الطاغي ،وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه: "جاهزين يوم الخميس الجاي 20 يونيو ع الفبريكا".



تعليقات الجمهور على منشور هايدي موسى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الكثير من الجمهور،وكانت من بين ابرزالتعليقات منورة ي ديدي،جاهزين على نار،بالتوفيق والنجاح الدائم،وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هايدي موسى

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسى أغنية عزيز،والتي حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الاغنية عالاتي /وحياتك وغلاوتك عندي محدش هيحبك قدي

و براهنك واعتبره تحدي يا سيد الغاليين

دي حياتي اتقلبت موازينها حركت حاجات من اماكنها والناس علشانك هركنها مابقوش فارقين

عزيز عزيز عزيز وف قلبي غيرك مفيش عزيز علي قلبي

دانا ازعل الدنيا وزعلك انت عزيز

انت إلى لوحدك متميز من حقك تبقي واخد حيز

وانا قلبي ل قلبك متحيز اصلك اعجاز

يا علاجي وراحتي النفسيه سيبك م الناس النفسيه

حققت الخطه الالهيه اكبر انجاز