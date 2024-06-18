نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ فؤاد راتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الثلاثاء 18 يونيو ذكرى وفاة الفنان الراحل فؤاد راتب، الذي اشتهر بالبساطة ولقب الخواجة، وتميز بالذكاء في اختيار أعماله والافيهات التي تناولها من خلالها أبرزها يالخوتى، يا للنافوخ بتاع الأنا، يا نور النبى، بيجو مسفريتو كطليانو بستانو.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ فؤاد راتب

نشأة فؤاد راتب



ولد محمد فؤاد أمين راتب الشهير بـ الخواجة بيجو عام 1930 بمدينة الزقازيق، انتقل إلى القاهرة في المرحلة الابتدائية بعد أن اكتشفت أمه قصة حبه لجارتهم اليونانية "ماريكا"، ومن هنا أتت شخصية الخواجة التي ابتكرها.

انطلاقته الأولى مع بابا شارو

عشق فؤاد راتب، التمثيل منذ صغره، وكانت بدايته من الإذاعة على يد الإذاعى حسين فياض، وكانت انطلاقته الأولى مع بابا شارو "محمد محمود شعبان" فى برنامج الأطفال بالإذاعة.



رحلة فؤاد من علوم إلى تجارة

التحق فؤاد بكلية العلوم وعندما توقف فريق التمثيل الخاص بها انتقل إلى كلية التجارة التي كون بها فريقًا للتمثيل مع زميله ومخرج التلفزيون لاحقًا نور الدمرداش حتى تخرج منها عام 1949، ثم التحق بوظيفة محاسب باتحاد الصناعات حتى أصبح مديرا للعلاقات العامة، وعمل بالهيئة الإفريقية الآسيوية.

أبرز المحطات الفنية لـ فؤاد راتب



حفر فؤاد اسمه، وصنع أعمالا كوميديا راسخة في قلوبنا حتى الآن، أبرزها فيلم إسماعيل يس في مستشفى المجانين، عروس النيل مع لبنى عبد العزيز ورشدى أباظة، عروسة المولد، ملك البترول، غرام المليونير، إجازة بالعافية، شارع الحب، بقايا عذراء، كما قدم مسلسل الشاطر حسن ومسرحية حضرة صاحب العمارة وغيرها.



لم يكمل فؤاد العمل في مجال الفن واتجه إلى دولة الكويت في عام 1968 للعمل بالعلاقات العامة بشركة الأسمدة الكويتية، والتحق بعدها بالعمل فى التليفزيون الكويتي كعضو ومقرر فى جميع اللجان والاجتماعات التي يعقدها التليفزيون.

وفاة فؤاد راتب

أصيب الخواجة بيجو بالشلل النصفى إلا أن التليفزيون الكويتى ظل متمسكا وعاد إلى مصر مصابا بالشلل، وحاول العمل في بعض البرامج الإذاعية وكتابة النصوص الكوميدية للمسرح والتليفزيون، لكن فشل وتوفي نتيجة أزمة قلبية حادة يوم 18 يونيو عام 1986.