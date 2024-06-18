نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد نورا..تعرف على أبرز المحطات الفنية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الثلاثاء 18 يونيو عيد ميلاد الفنانة نورا، والتي شكلت ثنائيات متميزة مع الفنان نور الشريف، وتميزت نورا بالدقة والمهارة في اختيار أدوارها، فمن رغم شهرتها فان نصيبها في الزواج لم يحالفه الحظ.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ نورا

نشأة نورا

ولدت الفنانة نورا في 18 يونيو 1954، وكانت تدعى قبل دخولها الفن علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة بوسى، تخرجت الفنانة نورا من كلية التجارة وحصلت على درجة البكالوريوس



بدايتها الفنية

بدأت بوسي رحلتها مع فيلم "بيت من الرمال" عام 1972، ثم "وفاء للأبد" عام 1962 مع القنان الكبير عماد حمدى ومديحة يسرى، لتتغير حياتها كليًا ويبدأ حب الفن في الدخول لقلبها، وشاركت في نفس المرحلة العمرية في فيلم "الاعتراف" مع الفنانة فاتن حمامة



أبرز المحطات الفنية لـ نورا

شاركت نورا مع الفنان هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، ثم قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" التي نالت عليهم شهرة كبيرة، وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"الشياطين" و"المليونيرة النشالة" و"المحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" وغيرها من الأعمال.



زيجات نورا

تعددت زيجات نورا أبرزها زواجها للمرة الأولى من الفنان مدحت صالح ولكن الزيجة لم تستمر لأكثر من 6 شهور، ثم تزوجت الفنان حاتم ذو الفقار فى حفل أسطورى مهيب وأهداها محطة بنزين فى قريته بمدينة الشهداء هدية الزواج، ولم يدم الزواج فبعد أقل من شهرين تم الطلاق لاكتشافها إدمانه للمخدرات.



من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها، وقيل إنه أهداها مزرعة كبيرة سجلها باسمها ولم يدم الزواج سوى عامين وتم الطلاق ليكون الطلاق الثالث عام 1998.