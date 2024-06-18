نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور يروج لفيلم "جوازة توكسيك" ويعلق: "عيلة قفوشة هتناسب عيلة فرفوشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد أنور على الترويج لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك"، عن طريق نشره البرومو الخاص للعمل.



ونشر محمد أنور، البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه: "توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض".

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.