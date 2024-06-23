سميحة أيوب: استكفيت من الأعمال الفنية وما يعرض عليٌ دون المستوى

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت الفنانة سميحة أيوب، جمهورها على حالتها الصحية، قائلة:"أنا الحمد لله كويسة وبخير وبشكر كل الناس على محبتهم ليا".

تصريحات سميحة أيوب

وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"، أنها سعيدة للغاية بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تنظر للفنانين نظرة عظيمة لأنهم يقدمون دور تنويري، ومصر أم الدنيا.

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن بعض الفنانين يقدمون أعمال دون المستوى في جميع الدول سواء مصر أو الخارج، ولقب "سيدة المسرح"، الذي أطلق عليها أتى بسبب حبها للمسرح فهو أب لكل الفنون، وبسبب عملها وجهدها ولم يأتي اللقب من فراغ.

وأضافت "أيوب"، أن المسرح عبارة عن كلمة، ومسرح مصر عبارة عن "إسكتشات" جميلة ولكنه لم يكن مسرح بمعنى الكلمة.

وأختتمت سميحة أيوب حديثها، أنها لن تشارك في أعمال فنية أخرى ولكنها أستكفت من الأعمال، وما يعرض عليها ليس له قيمة فلذلك ترفض ولا ترى نفسها في دور دون المستوى.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

تكريم سميحة أيوب

أقامت دار الأوبرا حفلا خاصا، مساء اليوم الأربعاء؛ لتكريم الفنانة سميحة أيوب عن مجمل أعمالها الفنية.

واحتفلت دار الأوبرا بالفنانة سميحة أيوب، واستلمت درع التكريم من “لمياء زايد” رئيس دار الأوبرا، في حضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد جلال وإيهاب فهمي وأيمن الشيوي ورشوان توفيق وسميرة عبد العزيز.

وخلال حفل التكريم، تحدث الفنان أشرف زكي عن سميحة أيوب، أنها تاريخ مصر، ورمز من رموز الفن فى العالم العربي.