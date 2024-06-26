نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. صدقي صخر يشارك كواليس فيلم قصر الباشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان صدقي صخر جمهوره ومتابعيه على صفحات السوشيال ميديا، صورا من أحدث أعماله فيلم قصر الباشا.

يقوم صدقي صخر حاليا بتصوير فيلم قصر الباشا، ويقدم فيه بشخصية نجيب الدسوقي، بجانب أحمد حاتم وحسين فهمي، مايان السيد.

قصة فيلم قصر الباشا

وتدور أحداث فيلم قصر الباشا في إطار جريمة ممزوج بالكوميديا السوداء والساسبنس، وتعود لعصر روايات الكاتبة أجاثا كريستي وهي روايات يغلب عليها الطابع البوليسي.

أبطال فيلم قصر الباشا

ويضم فيلم قصر الباشا: أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

أعمال صدقي صخر في رمضان 2024

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شارك الفنان صدقي صخر في صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال، الأول مسلسل فراولة قدم شخصية إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي، والثاني مسلسل كامل العدد + 1 قدم صخر شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، وايضا مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل أمريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اخر اعمال صدقي صخر

وكان اخر اعمال صدقي صخر هو مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it، دارات أحداثه حول رضوى بنت الطبقة الفقيرة التي تحاول العثور على فرصة عمل أفضل لمساعدة زوجها في سداد ديونه، فتلتحق بالعمل لدى طبيب أسنان معروف، سرعان ما يحاول التحرش بها فتُقرر الإبلاغ عنه، لكنه يستغل نفوذه وأمواله لنفي الاتهامات عنه واتهامها بالكذب والتشهير به.