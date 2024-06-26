نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقها.. مسرحية "ملك والشاطر" ترفع شعار "كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم أولى ليالي عرض مسرحية “ملك والشاطر”، بداخل المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي، للنجم أحمد عز والفنانة يسرا، والتى تجمعها معه لأول مرة بعد مرور 22 عامًا من مشاركتهما في مسلسل «ملك روحي».



وكشفت الصفحة الرسمية للعرض عن إعلان نفاد التذاكر قبل بدء انطلاق عرضها، تحت شعار "كامل العدد"، وذلك يدل على نجاح العمل قبل عرضه.

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.