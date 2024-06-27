بالصور.. نانسي عجرم تروج لأحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لأحدث اغانيها، عبر حسابها علي موقع انستجرام، المقرر طرحها قريبا.

نانسي عجرم تروج لأحدث أغانيها

شاركت عجرم صورا جديدة لأحدث أغانيها، ظهرت في بإطلالة كاجوال، كتبت كلمات الأغنية: "إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى".

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكان آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم، أغنية «مقسوم»، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهي ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس»، وايضا أغنية "مشكلتك الوحيدة"، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

كلمات أغنية "مشكلتك الوحيدة"

أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر في المية

لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف

أنا موجودة بروحك

وعلّمتك كيف تحس

وبإيدي آه كتبت جروحك

وأنا اللي بمحيها وبس

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

أنا هي، وبيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف

نبذة عن نانسي عجرم

ولدت الفنانة نانسي عجرم في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا»، في 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وأسمتها «إيلا»، في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»، وبعد أربعة أيام من ولادتها، أصدرت أغنية لها بعنوان «ليا»، وحصلت علي جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات: أولاهما عام 2008 عن ألبوم بتفكر في إيه وثانيهما عام 2011 عن ألبوم نانسي 7 والثالثة عام 2014 عن ألبوم نانسي 8، لقب أفضل مغنية عربية عامي 2003 و2004 في مجلة زهرة الخليج، ومجلة نيوزويك المعربة الأمريكية التي قالت بأنها إحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي.