نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منهم خالد صالح وجلال الشرقاوي وفتحية العسال.. تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية أن وزارة الثقافة برئاسة معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية بصدد إقامة إحتفالية خاصة بمرور ١١ عاما على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيه

تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيه

تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيه

تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيه

تكريم المثقفين في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ٣٠ يونيه



وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن سبتم تكريم مجموعة من الأساتذة المثقفين الذين شاركوا في إعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.



ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.



وأضاف "عبدالمنعم" أنه سيقوم الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهدائهم دروع تكريم وتسليمها إلى ذويهم.



من ناحية أخرى من المقرر أن يتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو انتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال إفتتاح إحتفالية عيد ثورة ٣٠ يونيه الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.



فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة عام ٢٠١٣ قبل إندلاع ثورة ٣٠ يونيه ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.

يذكر أن الفيلم تصوير ومونتاج حسام المحفوظي والإحتفالية من إخراج نيهال أحمد