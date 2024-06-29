نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب عن نجاح فيلم ولاد رزق 3: التمثيل لذيذ ومفيش حاجة صعبة فيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان سيد رجب، عن نجاح فيلم ولاد رزق القاضية الجزء الثالث، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، ومن إخراج طارق العريان.

وقال سيد رجب خلال حواره ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: « التمثيل لذيد ومفيش حاجة صعبة تتقال عن الفيلم، التمثيل بيسعد الممثل اللي بيحب شغله وبيخلي فيه منافسة».

ومن جانبه، تحدث الطفل آدم طارق العريان، نجل المخرج الكبير طارق العريان عن أحلامه في المستقبل.

وقال آدم طارق العريان خلال حواره ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «نفسي أكون ممثل بعد ما أكبر زي أغلبية عائلتي لأن كلهم ممثلين وفنانين".