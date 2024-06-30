فيلم "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر بايرادات تتخطى 4 مليون جنيهًا أمس

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم " ولاد رزق 3" شباك التذاكر ويتنافس في المركز الأول على إيرادات دور السينما.

وتشهد دور السينما مجموعة من الأفلام التي تتنافس على شباك التذاكر، أبرزها اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف.

إيرادات فيلم ولاد رزق3

وبلغت إيرادات فيلم ولاد رزق3، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، أمس 4 مليون و126 ألف و123 جنيهًا.

إيرادات أفلام دور السينمات

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية، أن الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي حققت أمس السبت لموافق 29 يونيو، إيرادات بلغت نحو 6،211،110 جنيهات في شباك التذاكر.



أبطال فيلم ولاد رزق 3

ضم فيلم ولاد رزق 3 في بطولته مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وعلي صبحي، ورزان مغربي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في هذا الجزء حول حقيقة أنه بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في مسارات حياتهم المختلفة، في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة من جديد ليتمكنوا من إنقاذ أنفسهم، في هذه العملية التي تعد الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.