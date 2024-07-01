نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع عضو فريق واما "أحمد الشامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفت منذ قليل عمة المطرب أحمد الشامى، عضو فريق واما الغنائي، أعلن الشامى تفاصيل موعد ومكان الجنازة والعزاء، وجار حاليا إنهاء تصاريح الدفن، لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة.

وفاة عمة أحمد الشامي

نعى الشامي عمته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: البقاء لله وحده، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي صباح الشامي.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها.

آخر أعمال أحمد الشامي

وكان آخر أعمال أحمد الشامي الفنية هو مسلسل صيد العقارب، الذي عرض في موسم رمضان 2024، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق وكل من من: الفنان رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وآخرين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وأيضا شارك في مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي، ومسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وعدد آخر من الفنانين

آخر البومات فرقة واما

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، وايضا البوم "كان ياما كان"، وهو من إنتاج شركة "كيوب" للإنتاج الفني، المملوكة لكل من نادر حمدي ومحمد علام، ومن توزيع شركة EWE.

نبذة عن أحمد الشامي

ولد أحمد الشامي 12 سبتمبر 1979، شارك فى تأسيس فريق واما الغنائي عام 1999، كذلك أصدر عدة أغاني منفردا، شارك في فيلم ساعة الانتقام عام 1998 ثم عاد واقتحم مجال التمثيل عام 2009 من خلال المشاركة في فيلم (الأكاديمية).