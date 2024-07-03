نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أبطال فيلم "عصابة الماكس" ضيوف برنامج ON Set في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال فيلم عصابة الماكس ضيوفًا على برنامج ON Set والذي يذاع عبر قناة ONE.

حيث نشر الحساب الرسمي للقناة مقطع فيديو روجت فيه للحلقة، وكتبت عليه معلقة: "إنتظروا حلقة من ON Set عن فيلم عصابة الماكس ولقاءات حصرية مع نجومه.. الجمعة الساعة 6 مساءً على شاشة ON".

تفاصيل فيلم عصابة الماكس







وفيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.



‎فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



شخصيات أبطال فيلم عصابة الماكس







وكان أبطال فيلم عصابة الماكس، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، تحدث كل منهم عن تفاصيل دوره بطريقة مضحكة، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.



علق أحمد فهمي على الفنان الذي من الممكن أن يقدم دور البطل، قائلًا: “صلاح عبد الله ينفع يعمل دور المكسيكي.. متخيلين وهو بيقول يا لوزة”.



بينما كشفت روبي عن تفاصيل شخصيتها، قائلة: “هو دور مختلف عن كل أدواري.. بعمل حبيبة البطل”.



أما النجمة لبلبة قالت: “كان في انضباط كبير في الفيلم محصلش”، وقام حاتم صلاح بطريقة طريفة “سر حبي في شنبي.. بحبه زي أخويا”.



وعن كواليس العمل علق أوس أوس، علق قائلًا: “أول ما صلاح عبد الله يفتح بوؤه أنا وحاتم صلاح بنموت من الضحك”.







أفلام موسم عيد الأضحى



‎ويشهد موسم عيد الأضحى 2024 منافسة 4 أفلام هي: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، واللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.