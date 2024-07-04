نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار تنضم لقائمة أبطال مسلسل "زمالك بولاق" لـ عبير صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة انتصار لقائمة أبطال مسلسل زمالك بولاق، بطولة عبير صبري والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن بداية التصوير.



مشاركة انتصار بمسلسل مطعم الحبايب

وعلى صعيد آخر، تعاقدت انتصار مؤخرًا على المشاركة في مسلسل مطعم الحبايب، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي ومن تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد والعمل من المفترض أن يشارك فيه كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري.

آخر أعمال انتصار



والجدير بالذكر آخر أعمال انتصار مسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والتي ظهرت فيه ضيفة شرف والعمل كان من تأليف وإخراج خالد دياب والعمل شارك فيه كل من أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم،

كما شاركت في مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، سهر الصايغ، سلوى خطاب وآخرين.

كما قدمت انتصار بطولة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وشارك في العمل كل من ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، أحمد فهيم، وآخرين.