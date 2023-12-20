المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. ساويرس: شهية مرتفعة للمستثمرين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن مصر لها الريادة في صناعة السينما والميديا، ولكن هذا القطاع لم يحظ بفرص جيدة، مشيرا إلى مردود تجربة السعودية الانفتاحية.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية أجراها كلا من: ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج اليوم، أن مهرجان الجونة السينمائي شهد عدة معوقات وعدم تعاون، مشيرا إلى أن صناعة الأفلام باتت تعتمد على الإنتاج الخارجي فضلا عن عدم تواجد أي محطات تليفزيونية خاصة.

ويرى أن الشكل الأنسب لإدارة العقود في برنامج الطروحات الحكومية، من خلال جذب بنوك عالمية ومحلية لإدارة الأصول المطروحة، بجانب الاعتماد على شركات المحاسبة والقانون لصياغتها بحيث تصبح جاهزة للطرح، لأن هناك مشكلة أساسية وهي أن الأصول المطروحة تعاني من عدم اكتمال ميزانياتها، وهو ما يثير قلق المستثمر الأجنبي.

وأكد ساويرس على ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لشراء الأصول المطروحة وسط انخفاض أسعارها، وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في الدولار.