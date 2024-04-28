نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. خبراء: التشديد النقدي لا يكفي وحده لاحتواء التضخم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد عصام _ طالب صندوق النقد الدولي على البنك المركزي المصري بضرورة تبني مزيد من السياسية النقدية المتشددة في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، واعتبر محللون استطلعت دوت الخليج آراءهم أن مزيدًا من الرفع سيؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وأنه لا يكفي وحده لكبح التضخم، إذ لا بد أن تتكامل معه السياسات المالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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