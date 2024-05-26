نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: إشراك القطاع الخاص في ترتيبات مؤتمر الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى توافق مصر والمفوضية الأوروبية على عقد المؤتمر في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو المقبلين.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ “لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التي كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجيستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.

وأضاف الحمصاني أن مسئولي الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر.

وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، جرى تأكيد العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التي ستتضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التي ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.

وفي غضون ذلك، جرى تأكيد أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي عقد عدد من صفقات المشروعات إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وجرى في هذا السياق استعراض نماذج لمن سجلوا لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.

وأشار الحمصاني إلى أن المؤتمر من المُقرر أن يحضره لفيف من المسئولين الحكوميين من دول الاتحاد الأوروبي.