نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 02:16 مساءً - وكالات – أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه “AGWA”، عزم شركة “نيوس – NUOS” السويسرية العاملة في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

وتؤسس شركة “نيوس” مقرًا رئيسيًا لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومواردها الكبيرة في تعزيز نموها في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيشكل المقر الجديد مركزًا رئيسيًا للابتكار والإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز مشاريع الشركة وإدارة عملياتها العالمية.

ويعزز الحضور القوي للشركة في أبوظبي جهود الإمارة الهادفة إلى ريادة قطاع الغذاء والمياه العالمي، والمتوقع أن تبلغ قيمته 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045.

ومع ارتفاع مخاطر التحديات المناخية على المستوى العالمي، تتزايد الجهود الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على لحوم المواشي والدواجن في التغذية ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الغذاء والتي تصل إلى ما نسبته 34% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ما يجعل قطاع الغذاء ثاني أكبر مساهم في هذه الانبعاثات بعد قطاع الطاقة.

وتشكل البروتينات البديلة حلا واعدا لهذه التحديات إذا ما استطاع قطاع الغذاء العالمي توحيد الجهود والموارد لتوسيع الاستفادة من ابتكارات الشركات الرائدة في مجال إنتاج البروتينات البديلة.

وستسهم الشراكة الاستراتيجية بين “AGWA” وشركة “نيوس” في تعزيز مكانتها كشركة مستقلة رائدة عالميًا لتطوير وتصنيع البروتينات البديلة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مماثلة لمنتجات اللحوم التقليدية، وبالتالي تحفيز الطلب العالمي على هذه المنتجات وإتاحتها بأسعار تنافسية وجودة تلبي توقعات المستهلكين.

وستتعاون الشركة مع مراكز البحث والتطوير في أبوظبي في المجالات المتعلقة بتقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتكرس شراكات بناءة مع المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتدريبها على أحدث هذه التقنيات.