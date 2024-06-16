مال وأعمال

نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 02:16 مساءً - وكالات – أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه “AGWA”، عزم شركة “نيوس – NUOS” السويسرية العاملة في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

predco_adv_2021

وتؤسس شركة “نيوس” مقرًا رئيسيًا لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومواردها الكبيرة في تعزيز نموها في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيشكل المقر الجديد مركزًا رئيسيًا للابتكار والإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز مشاريع الشركة وإدارة عملياتها العالمية.

E-Bank

ويعزز الحضور القوي للشركة في أبوظبي جهود الإمارة الهادفة إلى ريادة قطاع الغذاء والمياه العالمي، والمتوقع أن تبلغ قيمته 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045.

CAISEC

ومع ارتفاع مخاطر التحديات المناخية على المستوى العالمي، تتزايد الجهود الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على لحوم المواشي والدواجن في التغذية ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الغذاء والتي تصل إلى ما نسبته 34% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ما يجعل قطاع الغذاء ثاني أكبر مساهم في هذه الانبعاثات بعد قطاع الطاقة.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وتشكل البروتينات البديلة حلا واعدا لهذه التحديات إذا ما استطاع قطاع الغذاء العالمي توحيد الجهود والموارد لتوسيع الاستفادة من ابتكارات الشركات الرائدة في مجال إنتاج البروتينات البديلة.

وستسهم الشراكة الاستراتيجية بين “AGWA” وشركة “نيوس” في تعزيز مكانتها كشركة مستقلة رائدة عالميًا لتطوير وتصنيع البروتينات البديلة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مماثلة لمنتجات اللحوم التقليدية، وبالتالي تحفيز الطلب العالمي على هذه المنتجات وإتاحتها بأسعار تنافسية وجودة تلبي توقعات المستهلكين.

وستتعاون الشركة مع مراكز البحث والتطوير في أبوظبي في المجالات المتعلقة بتقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتكرس شراكات بناءة مع المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتدريبها على أحدث هذه التقنيات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا