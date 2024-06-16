نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في السعودية يستقر عند 1.6% خلال مايو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 09:14 مساءً - وكالات .. أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية استقر عند 1.6% في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار 0.2% على أساس شهري في مايو مقارنة بأبريل.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو للشهر الثالث على التوالي يرجع بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مايو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.3%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مايو 2024م نظرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).

في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.9%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.9%.

في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل في السعودية بنسبة 3.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.8%. كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.9%.

وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%. متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مايو 2024م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل 2024م، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.

وقد أثر ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.

كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كلَّ من؛ قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%.