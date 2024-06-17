مال وأعمال

شراكة بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج الحبوب والبقوليات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شراكة بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج الحبوب والبقوليات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 01:15 مساءً - وكالات – أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، عن اتفاق وصفته بـ”الاستراتيجي” مع إيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون جنوب البلاد لإنتاج الحبوب والصناعات الغذائية.

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وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، بأن اتفاق الشراكة الجزائرية الإيطالية لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون باسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا”، سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والصناعات الغذائية.

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وأضاف البيان أن هذا المشروع “يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

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وكان عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن مشروع زراعي بين الصندوق الجزائري للاستثمار والشريك الإيطالي بونيفيكي فيراريزي بي أف لزراعة الحبوب بولاية تيممون على مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار، وبقيمة تفوق 420 مليون دولا

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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