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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين تنمو إلى 2.74 تريليون دولار خلال 5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 07:11 مساءً - شينخوا .. أظهرت أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع قيمة المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي يقيس قوة الاستهلاك في الصين بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وبحسب الهيئة المذكورة، فإن قيمة المبيعات بالتجزئة وصلت إلى 19.52 تريليون يوان (حوالي 2.74 تريليون دولار أمريكي) خلال فترة يناير – مايو من العام الجاري.
وفي شهر مايو وحده، توسعت قيمة المبيعات بالتجزئة من السلع الاستهلاكية بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.92 تريليون يوان.
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