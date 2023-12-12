المرشح الرئاسي حازم عمر من البحيرة: انتخابات الرئاسة تعكس مدى الديمقراطية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:46 مساءً - شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، مسيرات حاشدة بالشوارع والميادين المختلفة لتحفيز المواطنين على المشاركة الانتخابات الرئاسية.

شارك فى المسيرات حزبى مستقبل وطن وحماة الوطن ومديرات التربية والتعليم والأوقاف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورجال الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث والتى تجرى فاعليتها تحت إشراف قضائى كامل.

وتوافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على المقار الانتخابية المختلفة للتصويت خاصة بالمناطق الريفية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية التى تجرى فعاليتها لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالبحيرة 672 مقرا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة وعدد 18 لجنة عامة، فيما يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 مليون و226 ألف و509 ناخب وناخبة.

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات الانتخابية، والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.