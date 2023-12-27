ضبط 30 كيلو مخدر حشيش بحوزة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى مطروح و البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن "مطروح - البحيرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم في مديرية أمن مطروح (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - سيارة).

مديرية أمن البحيرة ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.. وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 ) إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.