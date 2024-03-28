مبروك عطية: الفن رسالة توجيه مجتمعى لسلوك أفضل وخلق رفيع وغير ذلك "لهو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الفن فى وجهة نظره رسالة توجيه مجتمعي نحو السلوك الأفضل والخلق الرفيع والعمل الرشيد وحال تأييده هذه الرسالة يكون فن وغير ذلك يكون لهو، قائلا: "لو الفن أدى رسالته يبقى فن ولو أدى غيره يبقى لهو ومعنديش وقت للمشاهدة".

وأوضح مبروك عطية، خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن الدنيا أصبحت مفتوحة بشكل سيء يدعو للخيبة والخسارة، مضيفا: "الدنيا بقت مفتوحة بالخيبة والخسارة والفشل وأزمات دولار حتى في امريكا.. وياريت الدنيا كانت مقفولة والناس تحترم بعض.. ومحصلش اللي حصل والدنيا مفتوحة بالتكنولوجيا وده الفتح اللي عرفناه".

واستكمل: " الله يلعن الشهرة في كل كتاب وهي وباء.. ويكفي أنها تُقيد البني ادم وميعرفش يمشي، وطول عمري معرفتش اتكلم من مناخيري واتكلم من قلبي.. واللي كلامه من قلبه ربنا يستر عليه.. وربنا مش بيقبل إلا الكلام اللي من القلب.. وذكر اللسان ذكر الكذابين".