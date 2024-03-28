التحالف الوطني يطلق صافرة البداية لافتتاح الدورة الرمضانية بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 10:30 مساءً - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صافرة البداية لافتتاح الدورة الرمضانية بمحافظة شمال سيناء .

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة)، ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).







