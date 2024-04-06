تعرف علي موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - وعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي محرك العالمي جوجل، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الموعد

نرصد لكم خلال السطور التالية موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية

موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية

وفي ضوء البحث المتزايد، عن موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445 في جميع المراحل الدراسية، من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية بالسعودية في مايو القادم، ليحصل عقب انتهاء الاختبارات النهائية جميع الطلاب والمعلمين على إجازة آخر العام، حيث ستبدأ الإجازة الصيفية لمدة شهرين متتاليين

تعرف على موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية



وبحسب وزارة التربية والتعليم في السعودية، فان من المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية النهائية 1445 بالسعودية في يوم 29 من شهر ذي القعدة 1445، وستستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الموافق 10 شهر يونيو 2024، ليحص عقب ذلك الطلاب على إجازة آخر العام لمدة تتجاوز شهرين.

موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية وإجازة آخر العام



وبعد معرفة موعد الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية، تساءل الكثير عن الاجازات المتبقية في الترم الثالث 1445، فقد حصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت من يوم 18 رمضان الموافق 28 مارس 2024 الماضي، سيتمتع الطلاب أيضا بإجازة نهاية الأسبوع المطولة من يوم 23 شوال 1445 حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1445، وفي النهاية سيحصل الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي التي ستبدأ في الرابع من شهر ذي الحجة 1445.

موعد إجازة عيد الفطر

وفي ضوء البحث المتزايد، عن موعد إجازة عيد الفطر،، أعلنت وزارة الموارد البشرية حول إجازة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة المدفوعة للقطاعين الحكومي والخاص.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2024

وعن اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، فإنه تم تحديد بناءً على مرسوم ملكي، حيث تبدأ الإجازة من يوم 25 رمضان 1445 وتستمر حتى يوم 5 شوال 1445.

موعد إجازة عيد الفطر للمدارس 1445

وفيما جاءت إجازة عيد الفطر للمدارس، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر للطلاب، حيث تبدأ الإجازة للمدارس والجامعات من 18 رمضان 1445 (28 مارس 2024) وتستمر حتى 6 شوال 1445 (15 أبريل 2024)، مما يجعل إجمالي عدد أيام الإجازة 18 يومًا.