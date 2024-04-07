أحمد نعينع لـ"مملكة الدراويش": المتصوفة لا يخرجون عن إطار الشرع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 09:36 مساءً -

قال الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، إن الخزعبلات التي تتم في الموالد وغيرها لا تُحسب على المتصوفين، لافتا إلى أن المتصوفة لا يخرجون عن إطار الشرع.

أضاف الشيخ نعينع، في الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامية قصواء الخلالى، أن اختلاط الرجال بالنساء في الموالد من الأشكال التي تخالف الشريعة الإسلامية، وليس من أعمال المتصوفين، متابعا: "أنا شفت ناس بتعمل حاجتها في الجامع على السجاد، هل هذا متصوف؟! ليس متصوف ولكن مدعي".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.