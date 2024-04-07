شيخ الأزهر: ذو الجلال هو ذو العظمة والسيطرة وذو القوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 10:37 مساءً -

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن اسم الله "ذو الجلال والإكرام"، يعنى أنه " ذو الجلال وهو الجليل وذو الإكرام وهو الكريم، ولكن هنا نعبر عنهما بالمصدر، فأحيانا نصف الإنسان بالعدل وهو مصدر وليس عادل، ونصف الله بالمصدر لأن ذا الإجلال والإكرام مصدر وليس أى منهما اسم فاعل، ولا يدلان بهذه الصيغة بالذى هو جليل ولكن المعنى واحد.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى بالحلقة الثامنة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن معنى ذو الجلال هو ذو العظمة والسيطرة وذو القوة، وهذا يستلزم أن يكون له أمر ونهى نافذان.

وأوضح شيخ الأزهر أن كل عظيم وقوى وذو سلطان لابد أن يكون له أمر ونهى على من غيره، ثم إن هذا الوصف من صفات الجلال، والتى تستلزم من العباد الخضوع والخوف وانتظار الأوامر والابتعاد عن النواهى، وحين يُوصف أنه ذو جلال وعظمة وسلطان وقهر على العباد أن يكون له أمر ونهى.