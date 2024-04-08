أخبار مصرية

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بدمياط.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فرد أمن إدارى ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بحدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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