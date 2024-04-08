كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بدمياط.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فرد أمن إدارى ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بحدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.