الأرصاد» عن طقس غد الخميس: أجواء حارة ونشاط للرياح بهذه المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 06:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أن الأجواء ستكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ودافئا على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلا على شمال الصعيد والبلاد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس

وأضافت الهيئة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبينت أن الملاحة البحرية على البحر المتوسط ستكون معتدلة، وسيكون هناك ارتفاعا للأمواج التي تصل من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحرالأحمر يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 17

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 18

طنطا 29 17

دمياط 25 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 18

العريش 27 16

كاترين 27 11

شرم الشيخ 35 22

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 17

مطروح 23 15

السلوم 23 15

الغردقة 34 21

مرسى علم 35 22

الفيوم 33 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 37 20

الأقصر 38 21

أسوان 39 22