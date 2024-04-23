المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم برنامج ”محكم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:31 مساءً - في إطار مبادرة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لنشر الوعي بالملكية الفكرية وتكوين قاعدة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية برنامجه السابع"محكم" لإعداد محكمين في منازعات الملكية الفكرية.

ومن جانبه أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جهود نشر الوعي بالملكية الفكرية تسهم في تعزيز الثقافة الابتكارية وخلق بيئة أكثر احترافية للعمل والابتكار، مما يعزز التنافسية والتطور في المجتمعات.

وبدوره، أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار في مجتمعنا، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم حول مفاهيم الملكية الفكرية وتوفير الدعم القانوني والاستشاري عن انتهاكات الملكية الفكرية والوقاية منها، مما سيشكل أثراً كبيراً على مناخ الابتكار والريادة في البلاد، و تعزيز الثقافة الإبداعية وزيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير.