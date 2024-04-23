نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر الخير" تعلن إدخال 1000 شاحنة مواد غذائية وإغاثية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني، دخول 1000 شاحنة إلى قطاع غزة، مُقدّمة للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة الأخيرة وفتح معبر رفح وحتى الآن، تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية، والوجبات الجاهزة، والجافة، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، والمياه، والبطاطين، والملابس، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدّمها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة قطاع غزة.

وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، بأن المؤسسة بصفتها عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ولكونها أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر، مستمرّة في تقدّيم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة، الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، ويعاني من ظروف استثنائية صعبة، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني والدولة المصرية، والتي يتم تنفيذها بصورة منتظمة وفقًا لتطور وتصاعد الأحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مؤسسة "مصر الخير" عملت على زيادة دعمها، ومساعدتها للأشقاء في فلسطين خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن قوافل “مصر الخير” عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استهدفت تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج، والغذاء، والكساء، والغطاء؛ وذلك لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة، كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني استهدفت التركيز على النواقص من المستلزمات الأساسية، وذلك وفقًا للقوائم الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي اشتملت على المستلزمات الطبية الأساسية، والمياه، والمواد الغذائية، ومعلبات الطهي الجاهزة، ووسائل التدفئة بمختلف منتجاتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن توفير المستلزمات الطبية والعلاجية التي تم إرسالها لقطاع غزة، تضمّنت إرسال حوالى 300 ألف وحدة من المستلزمات الطبية الجراحية العاجلة، والأجهزة الطبية، وعدد 30 سرير مستشفى، فضلًا عن إرسال أكثر من نصف مليون علبة دواء ولبن للأطفال، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية من حفاضات الأطفال، والتي وصلت إلى ما يقرب من 120 ألف.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير قامت بتجهيز أكثر من 13 سيارة إسعاف بكامل أجهزة العناية المركزة، فضلًا عن دعم السيارات بالأدوية، والمستلزمات الجراحية اللازمة لإصابات الجروح البالغة، والعمليات الطارئة، مشيرًا إلى استمرار تدفق المساعدات وفقًا لخطة الدولة، وفي إطار قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لحين استقرار الأوضاع في قطاع غزة.