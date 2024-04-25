الرئيس السيسى: تحرير سيناء يعكس قوة إرادتنا فى استرداد كل شبر من أرضنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 03:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. مضيفًا:"إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا".

وأضاف الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة".

وقال الرئيس السيسى، إن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته.

واختتم الرئيس السيسى رسالته بقولته: "فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم.تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر"