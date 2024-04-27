ضبط مهندس بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول "بدون ترخيص" متخذاً من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقراً لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) وإعترف بإرتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.