الجريدة الرسمية تنشر قرار جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان كيانات أرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:33 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية عشرة جنوب القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار جمال عبد العال السمرى الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق وعادل إبراهيم الغويط الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضورعبد الحميد عاطف وكيل نيابة أمن الدولة، وأحمد صبحي عباس - أمين السر.

أصدرت القرار الآتي في طلب النيابة العامة المقيد برقم واحد لسنة 2024 فـ إدراج إرهابيين والقرار رقم واحد لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا .

قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة

أولا - إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية .

ثانيا - إدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بأسباب هذا القرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

كيانات ارهابية4

كيانات ارهابية 2

كيانات ارهابية 3

كيانات ارهابية